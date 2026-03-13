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13.03.2026 07:16:17
Moskau fordert bereits mehr: USA erlauben kurzzeitig Kauf von russischem Öl
Kremlchef Putin kann sich die Hände reiben: Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise explodieren und setzen die USA unter Druck. Nun reagiert das US-Finanzministerium und setzt Sanktionen gegen Russland vorübergehend außer Kraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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