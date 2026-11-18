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18.11.2026 09:48:26
MP urges council to speed up heating oil payments
About 23,000 households use heating oil in Northumberland and face increasing bills this winter.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
|82,60
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