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03.08.2026 00:02:04

Mueller's Sales Jumped 25% as Copper Climbed. Here's How to Read the CFO's Latest Insider Filing

Jeffrey Andrew Martin, EVP, CFO & Treasurer, reported a non-discretionary disposition of 57,791 shares of Mueller Industries, Inc. (NYSE:MLI) on July 30, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($66.57); post-transaction value based on July 30, 2026 market close ($66.86).Mueller Industries, established in 1917 and headquartered in Collierville, Tennessee, is a globally diversified manufacturer with a market capitalization of $14.8 billion. The company has demonstrated strong operational performance with TTM revenue of $4.7 billion and net income of $850.5 million, reflecting a net profit margin of approximately 18.1%. Mueller Industries maintains a competitive advantage through its vertically integrated operations, established distribution network, and diversified product portfolio across complementary industrial segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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