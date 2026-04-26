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27.04.2026 00:33:06
Muted Reaction as Oil and Stock Markets Reopen
Oil prices rose and stocks fell after President Trump called off a trip to Pakistan by two U.S. negotiators for peace talks with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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