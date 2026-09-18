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18.09.2026 13:06:00
My Top Natural Gas Stock Pick for 2027 and Beyond: EQT Corporation
EQT (NYSE: EQT) is my pick for the best natural gas stock to buy for 2027 and beyond. It's the only large-scale, vertically integrated natural gas producer in the U.S., enabling it to combine low-cost production with owned midstream infrastructure, a critical competitive advantage. It can produce durable cash flows at lower prices, with significant upside to higher prices, a profile its rivals can't match.
Here's more about why I think EQT is the top natural gas stock to buy.
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