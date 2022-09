Mysteriöser Gold-Absturz - das sollten Anleger jetzt wissen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N24"

Gold ist in einen Bärenmarkt gefallen: An den Märkten kostet die Unze nun 20 Prozent weniger als im Hoch. In Zeiten von hoher Inflation und Krieg ist das atypisch. Sollten Anleger Gold jetzt verkaufen? Was spricht für Gold als Investment? WELT beantwortet die wichtigsten Fragen.