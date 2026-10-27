|Nach Sechsmonatshoch
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27.10.2026 07:28:39
Nach dem Preissprung: Darum bröckeln die Ölpreise wieder ab
Hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei reisten am Montag zu Gesprächen nach Teheran. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.
Zudem will der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag am Rande eines Energiegipfels in Moskau mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian sowie dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, zusammentreffen. Russland ist während des seit Monaten andauernden Konflikts ein wichtiger Verbündeter Teherans gewesen.
Trotz der diplomatischen Bemühungen bleiben die Risiken für den Ölmarkt hoch. Zwar haben sich die Rohöllieferungen inzwischen wieder etwa auf das Vorkriegsniveau erholt, die Transportkosten sind jedoch weiterhin hoch.
Brent-Öl hat sich seit Jahresbeginn um fast 90 Prozent verteuert. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Energielieferungen beeinträchtigt und auch die Huthi im Jemen in den Konflikt hineingezogen. Die Miliz hat wiederholt Saudi-Arabien angegriffen.
/stk/mis
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
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