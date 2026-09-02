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02.09.2026 13:25:16
Nach drei Jahren Rückgang: Österreichs CO2-Emissionen steigen wieder
Laut vorläufigen Daten des Umweltbundesamts sind die Emissionen 2025 um 0,7 Prozent gestiegenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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