Nach Öl-Vorbild auch für LNG: Moskaus neue Schattenflotte steht schon bereit

Die ersten EU-Sanktionen gegen russisches Gas sind noch nicht einmal in Kraft, aber schon jetzt sieht es so aus, dass Russland auch diese umschifft. Flüssiggas-Tanker für eisbedeckte Gewässer werden an unbekannte Firmen in Dubai übertragen. Ein anderes Schiff bleibt von den Huthi-Angriffen verschont. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel