Deutsche Euroshop Aktie

Deutsche Euroshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

13.11.2025 22:28:42

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.077 Pkt - Siemens Energy sehr fest

DOW JONES--Nach dem Ausverkauf während des regulären Geschäfts haben sich die Aktienkurse am Donnerstag im nachbörslichen Handel stabilisiert.

Siemens Energy verbuchten am Abend ein Plus von 7,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Mittelfristziele erhöht und Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Während des Xetra-Handels waren die Titel im Sog von Siemens um 5,9 Prozent gefallen.

Die Aktien der Allianz legten um 0,4 Prozent zu. Der Versicherer hatte nach starken ersten neun Monaten des laufenden Jahrs seinen Ausblick angehoben. Die Aktie hatte allerdings im regulären Geschäft gegen die negative Tendenz freundlich geschlossen.

Deutsche Euroshop zeigten sich 0,6 Prozent höher. Der Shoppincenter-Investor hat in den ersten neun Monaten 2025 weniger verdient und den Ausblick für das Geschäftsjahr präzisiert. Das Unternehmen sieht aber eine positive Entwicklung bei Besucherfrequenzen und Mieterumsätzen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.077 24.042 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)

Aktien in diesem Artikel

Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh 35,60 0,00% Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
Allianz 363,80 0,72% Allianz
Deutsche Euroshop AG 18,64 0,00% Deutsche Euroshop AG
Siemens Energy AG 108,75 1,54% Siemens Energy AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

