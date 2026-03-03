Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
03.03.2026 22:25:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt
DOW JONES--Keine nachbörsliche Reaktion zeigten Siemens Energy auf die Nachricht, dass das Unternehmen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen wird. Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.23 Uhr 17.30 Uhr
23.995 23.791 +0,9%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:48
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|155,65
|-4,57%
