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08.09.2026 14:14:03
Nachfrage hoch, Angebot knapp - Kupfer auf Allzeithoch
Das Industriemetall gilt als Schlüsselrohstoff der Zukunft. Analysten sehen hinter dem Preisanstieg keine SpekulationWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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