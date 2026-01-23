Nachfrage nach Fairtrade-Gold nimmt leicht zu

Die Nachfrage nach Eheringen mit Fairtrade-Gold ist in den vergangenen Jahren in Österreich leicht gestiegen.

Fairtrade-Gold-Partnerunternehmen sind hierzulande das Dorotheum und die Wiener Trauringmanufaktur Brüder Nowotny mit der Marke Ruesch. Insgesamt belaufe sich die hierzulande abgesetzte Goldmenge aus nachhaltiger Produktion jährlich auf rund 1 Kilogramm, sagte Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner.

International wird jährlich rund eine Tonne Fairtrade-Gold umgesetzt. Der Großteil wird von der Basler Kantonalbank aufgekauft, die es für Anlageprodukte verwendet. Der starke Anstieg des Goldpreises habe die Nachfrage nach Eheringen aus Fairtrade-Gold aber nicht belastet, so der Fairtrade-Österreich-Chef. Der Goldpreis je Unze (31,1 Gramm) näherte sich am Freitag der 5.000-Dollar-Marke. Der Goldpreis ist seit Anfang 2025 um rund 80 Prozent gestiegen.

Gold-Kooperativen in Peru erhalten Fairtrade-Mindestpreis

Das Gütesiegelprogramm ist seit 2011 im Bereich Gold und anderen Edelmetallen, die zusammen mit Gold abgebaut werden, tätig. In Österreich wird das zertifizierte Gold via Goldringen seit 2016 verkauft. Das Gold stammt von 15 Kleinbergbau-Kooperativen in Peru mit über 3.500 Mineuren. Die Fairtrade-Gold-Produzentenorganisationen erhalten einen Mindestpreis von 95 Prozent des von der London Bullion Market Association festgelegten Goldpreises. Dies sei deutlich mehr, als die Bergleute am lokalen Markt bekommen würden, erklärte der Fairtrade-Österreich-Chef.

Weiters erhalten die Minenarbeiter-Kooperativen in Peru vom Gütesiegelprogramm eine Prämie, die in die Verbesserung der Produktionsprozesse und Arbeitsbedingungen sowie in Umweltschutzmaßnahmen fließen. Das Hauptproblem beim Goldabbau in Peru seien die "illegalen Verhältnisse" und die Kriminalität sowie die extreme Umweltverschmutzung, so Kirner. Die im Goldabbau verwendeten Chemikalien würden Mensch und Umwelt schädigen.

Laut Fairtrade sind weltweit rund 100 Millionen Menschen auf den kleingewerblichen Bergbau angewiesen, um ihre Familien und Gemeinden zu unterstützen. 90 Prozent der Goldschürferinnen und -Schürfer würden handwerklich in kleinen Minen arbeiten.

cri/bel

APA