Goldpreis

4 933,74
USD
-2,76
-0,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Niedriges Niveau 23.01.2026 12:59:00

Nachfrage nach Fairtrade-Gold nimmt leicht zu

Nachfrage nach Fairtrade-Gold nimmt leicht zu

Die Nachfrage nach Eheringen mit Fairtrade-Gold ist in den vergangenen Jahren in Österreich leicht gestiegen.

Fairtrade-Gold-Partnerunternehmen sind hierzulande das Dorotheum und die Wiener Trauringmanufaktur Brüder Nowotny mit der Marke Ruesch. Insgesamt belaufe sich die hierzulande abgesetzte Goldmenge aus nachhaltiger Produktion jährlich auf rund 1 Kilogramm, sagte Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner.

International wird jährlich rund eine Tonne Fairtrade-Gold umgesetzt. Der Großteil wird von der Basler Kantonalbank aufgekauft, die es für Anlageprodukte verwendet. Der starke Anstieg des Goldpreises habe die Nachfrage nach Eheringen aus Fairtrade-Gold aber nicht belastet, so der Fairtrade-Österreich-Chef. Der Goldpreis je Unze (31,1 Gramm) näherte sich am Freitag der 5.000-Dollar-Marke. Der Goldpreis ist seit Anfang 2025 um rund 80 Prozent gestiegen.

Gold-Kooperativen in Peru erhalten Fairtrade-Mindestpreis

Das Gütesiegelprogramm ist seit 2011 im Bereich Gold und anderen Edelmetallen, die zusammen mit Gold abgebaut werden, tätig. In Österreich wird das zertifizierte Gold via Goldringen seit 2016 verkauft. Das Gold stammt von 15 Kleinbergbau-Kooperativen in Peru mit über 3.500 Mineuren. Die Fairtrade-Gold-Produzentenorganisationen erhalten einen Mindestpreis von 95 Prozent des von der London Bullion Market Association festgelegten Goldpreises. Dies sei deutlich mehr, als die Bergleute am lokalen Markt bekommen würden, erklärte der Fairtrade-Österreich-Chef.

Weiters erhalten die Minenarbeiter-Kooperativen in Peru vom Gütesiegelprogramm eine Prämie, die in die Verbesserung der Produktionsprozesse und Arbeitsbedingungen sowie in Umweltschutzmaßnahmen fließen. Das Hauptproblem beim Goldabbau in Peru seien die "illegalen Verhältnisse" und die Kriminalität sowie die extreme Umweltverschmutzung, so Kirner. Die im Goldabbau verwendeten Chemikalien würden Mensch und Umwelt schädigen.

Laut Fairtrade sind weltweit rund 100 Millionen Menschen auf den kleingewerblichen Bergbau angewiesen, um ihre Familien und Gemeinden zu unterstützen. 90 Prozent der Goldschürferinnen und -Schürfer würden handwerklich in kleinen Minen arbeiten.

cri/bel

APA

Weitere Links:

Goldpreis: Marke von 4.900 Dollar deutlich überwunden
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Terry Davis / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 933,74 -2,76 -0,06

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen