13.02.2026 15:23:00
Nachhaltige Baustoffe: Mit einem Pilz veredeltes Holz sieht aus wie Marmor
Eine Schreinerei und ein Forschungsinstitut aus der Schweiz wollen Holz mit Marmormuster auf den Markt bringen. Ein seltener Pilz macht’s möglich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
