Erdgaspreis - Natural Gas

3,44
USD
0,03
0,97 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Markt-Update 13.01.2026 13:33:39

Nahost-Konflikt erreicht Energiemarkt: Iran-Sorgen lassen Gaspreise steigen

Nahost-Konflikt erreicht Energiemarkt: Iran-Sorgen lassen Gaspreise steigen

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag unter anderem wegen der angespannten Lage im Iran deutlich gestiegen.

An der Börse in Amsterdam legte der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat den dritten Tag in Folge zu und erreichte mit 32,40 Euro je Megawattstunde (MWh) den höchsten Preis seit Anfang November.

In den vergangenen drei Tage hat der Gaspreis etwa 14 Prozent zugelegt. Dies ist der stärkste Anstieg seit vergangenen März. Am Markt wurde unter anderem auf jüngste Drohungen der US-Regierung gegen Länder verwiesen, die mit dem Iran Geschäfte machen. Um Druck auf die Führung in Teheran auszuüben, haben die USA neue Strafzölle von 25 Prozent für iranische Handelspartner angedroht. Derzeit lässt die iranische Regierung Massenproteste im Land gewaltsam niederschlagen.

Der Iran ist ein wichtiger Gaslieferant für die Türkei. Sollten Lieferungen aus dem Iran ausfallen, könnte das Land mit europäischen Staaten um Gaslieferungen konkurrieren, was die Preise nach oben treiben würde. Außerdem wird am Markt auf eine stärkere Nachfrage in China hingewiesen, dem weltweit größten Abnehmer von Flüssiggas. Dies wird ebenfalls als Anzeichen gesehen, dass der Wettbewerb schärfer werden könnte.

Darüber hinaus haben vergleichsweise niedrige Temperaturen in den vergangenen Wochen den Gasverbrauch steigen lassen. Hinzu kommt, dass die europäischen Gasreserven derzeit vergleichsweise niedrig sind. Die europäischen Lagerbestände sind zu weniger als 54 Prozent gefüllt, verglichen mit einem Fünfjahresdurchschnitt von rund 70 Prozent.

"Der europäische Gasmarkt wurde durch einen perfekten Sturm aus starken Speicherentnahmen, der Erwartung einer vorübergehend höheren Nachfrage in Asien und der Unsicherheit über die Energielieferungen aus dem Iran und der gesamten Region bei anhaltenden Unruhen erschüttert, kommentierte Florence Schmit, Energiestrategin der Rabobank, die jüngste Preisentwicklung.

/jkr/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Weitere Links:

Rücksetzer bei European Lithium-Aktie trotz Fortschritten beim Tanbreez-Projekt
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Schroders

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Erdgaspreis - Natural Gas 3,44 0,03 0,97

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen