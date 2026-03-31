|Ölmarkt
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31.03.2026 09:57:00
Nahost-Konflikt im Fokus: Ölpreise stagnieren auf hohem Niveau - Eskalation könnte Preise weiter treiben
Gebremst wurden die Notierungen durch Meldungen, denen zufolge die USA ein Ende des Iran-Kriegs anstreben. Wie die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, soll US-Präsident Donald Trump seinen Beratern mitgeteilt haben, er sei bereit, den Militäreinsatz im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.
Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als vier Wochen schwankte der US-Präsident mehrfach zwischen der Aussage, ein Kriegsende sei nahe, und der Warnung vor einer Ausweitung der Militäroperationen. Am Montag hatte Trump noch erklärt, dass die USA die Angriffe verstärken könnte, falls der Iran Hormus nicht wieder öffne.
Unterdessen gehen Experten der Energiemarktberatung "FGE NexantECA" davon aus, dass der Ölpreis bis auf 150 oder 200 Dollar pro Barrel steigen könnte, sollte die nahezu vollständige Blockade der Straße von Hormus in den nächsten sechs bis acht Wochen anhalten. "Wöchentlich gehen 100 Millionen Barrel Öl verloren, monatlich 400 Millionen Barrel", sagte Experte Fereidun Fesharaki dem Sender Bloomberg TV.
/jkr/jsl/jha
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
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