20.01.2026 09:52:00
Natural-gas futures are jumping 20%. It will be toughest test in a decade, one analyst says.
Natural-gas futures skyrocketed on Tuesday in anticipation of a bitter cold stretch in the Northeastern part in the U.S.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,78
|0,21
|5,92