26.01.2026 12:33:00
Natural-gas futures are surging again, even after last week’s historic surge
Natural-gas prices are off to another blistering start on Monday as a bitter winter storm leaves thousands without power.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|5,86
|0,59
|11,13