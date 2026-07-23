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23.07.2026 09:05:09
Nestle to sell water unit stake for about US$3.4 billion to Platinum Equity
The companies will form a 50-50 joint venture called Peranel with an enterprise value of 4.9 billion eurosWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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