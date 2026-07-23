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23.07.2026 16:47:50
Neue Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreis steigt auf 100 Dollar pro Barrel
In der Nacht fliegt das US-Militär eine Angriffswelle gegen Ziele im Iran. Huthi-Milizen attackieren zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer. Die erneuten Eskalationen im Iran-Krieg treiben den Preis für Rohöl der Sorte Brent wieder in die Höhe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,67
|-2,02
|-2,01
|Ölpreis (WTI)
|89,31
|-2,88
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