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19.08.2026 05:45:00
Neue Gaskraftwerke für KI: Enormer CO2-Anstieg befürchtet
Der CO2-Ausstoß der US-Stromproduktion könnte um bis zu einem Drittel steigen, werden 99 geplante Gaskraftwerke für KI-Datenzentren realisiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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