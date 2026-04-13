|Straße von Hormus
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13.04.2026 20:45:00
Neue Hoffnungen auf Abfkommen: Ölpreise fallen wieder unter 100 Dollar-Marke
Nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump haben sich die Iraner nach den vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bei den USA gemeldet. "Sie wollen einen Deal machen", so Trump. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht. In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Die Diplomatie ist noch nicht tot", sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.
Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar waren die Ölpreise nach oben gesprungen. Als am vergangenen Mittwoch eine zweiwöchige Waffenruhe verkündet worden war, fiel der Preis für die Sorte Brent zeitweise auf fast 90 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte März.
NEW YORK (dpa-AFX)
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