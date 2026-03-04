|
04.03.2026 16:06:12
Neuwagengeschäft schwächelt: Conti bleibt vorsichtig - Viel hängt am Ölpreis
Der Reifenhersteller Conti baut sich gewaltig um und konzentriert sich wieder aufs Kerngeschäft. Das kostet zunächst Geld und drückt den Dax-Konzern ins Minus. Im Tagesgeschäft sind die Aussichten weiter verhalten - die Autokonjunktur lahmt. Anders sieht es bei Ersatzreifen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|82,99
|0,41
|0,50
|Ölpreis (WTI)
|77,00
|2,34
|3,13
