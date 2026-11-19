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19.11.2026 10:06:02
News Flash: Inflation Is Reaccelerating, and There's More at Play Than Just Higher Gas and Diesel Prices
Since early August, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have all blasted to record highs, with the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out and better-than-expected corporate earnings leading the way.
But just because Wall Street's major stock indexes have been on fire for the better part of the last four years, it doesn't mean all is well with the U.S. economy. Based on the October inflation report, things are once again headed in the wrong direction.
Image source: Getty Images.
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