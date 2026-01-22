|
22.01.2026 05:08:42
Nicht nur fürs Klima gut: EU erzeugt mehr Strom aus Wind und Solar als aus Kohle und Gas
Wind und Sonne produzieren in der EU erstmals mehr Strom als alle fossilen Brennstoffe zusammen. Experten sehen darin eine gute Entwicklung - mahnen aber trotzdem. Noch ist das Erpressungspotential durch Erdgasexporteure hoch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kohlepreis
|98,40
|-0,10
|-0,10
