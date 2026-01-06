Nickelpreis

06.01.2026 18:27:38

Nickelpreis zieht stark an - Chinesische Käufe beflügeln

LONDON (dpa-AFX) - Die Rally der Rohstoffwerte hat am Dienstag auch Nickel erfasst. An der Rohstoffbörse in London stieg der Preis für das Industriemetall um mehr als zehn Prozent. Dies ist der größte Anstieg seit mehr als drei Jahren. Für eine Tonne Nickel wurden zuletzt bis zu 18.785 US-Dollar bezahlt.

Beobachter verwiesen auf das steigende Interesse der Anleger in China an dem Industriemetall, das in Batterien und Edelstahl verwendet wird. Der Nickelmarkt gilt zwar als stark überversorgt. Zuletzt allerdings hatten zunehmende Risiken für die Produktion im führenden Lieferland Indonesien dazu beigetragen, die Stimmung für das Metall zu stützen.

Derzeit befinden sich die Preise vieler Industriemetalle wie Silber, Kupfer und Aluminium im Höhenflug. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen von Spekulationen bezüglich einer höheren Nachfrage Chinas über die Sorge um mögliche US-Zölle bis zum Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Denn Silber und Kupfer werden wegen ihrer guten elektrischen Leitfähigkeit für Anwendungen rund um KI benötigt./la/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

