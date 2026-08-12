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12.08.2026 22:03:21
No oil, no salary: Iraqi state employees are feeling the crunch of the Hormuz blockade
Because of the blockage of the Strait of Hormuz, Iraq cannot export enough oil to fund the country's huge public sector. Protests have already started. Will the Iran war destabilize Iraq again?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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