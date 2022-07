Nominierungen kündigen Gaslieferungen über Nord Stream 1 an

Frankfurt (Reuters) - Buchungen für die Durchleitung von Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 haben am Mittwoch Gaslieferungen angekündigt.

Wie aus Angaben auf der Webseite des Netzwerkbetreibers Gascade hervorgeht, steigen die sogenannten Nominierungen, die während der Wartung auf Null gefallen waren, für Donnerstagfrüh ab 06.00 Uhr an. In den ersten beiden Stunden würden 787.088 Kilowattstunden Gas am Punkt Lubnin II nominiert, in den folgenden Stunden dann jeweils mehr als zwölf Millionen Kilowattstunden. Die Pipeline, die russisches Erdgas nach Europa liefert, ist seit dem 11. Juli wegen einer bis zum 21. Juli angesetzten jährlichen Wartung außer Betrieb.

