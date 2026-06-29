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29.06.2026 23:07:00
Nordamerika-Premiere: CO2-Zertifikate aus Direct Air Capture für Microsoft
Direct Air Capture holt CO2 aus der Luft – ein aufwändiger Weg zu CO2-Zertifikaten. Jetzt hat Microsoft die ersten solchen Zertifikate aus Nordamerika bekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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