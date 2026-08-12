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13.08.2026 01:01:09
North Sea oil producers told to speed up well closures
NSTA has fined one company more than £16mn this year and vows to enforce deadlinesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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