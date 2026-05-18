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18.05.2026 08:00:01
Nothing Phone 4a Pro review: premium aluminium meets quirky design
Mid-range Android stands out with huge screen, slick software and dot-matrix display, but falls just short of greatnessNothing’s latest quirky smartphone is a huge aluminium Android with three cameras and a big LED matrix screen on the back that challenges the notion mid-range phones can’t be just a bit more fun.The Phone 4a Pro is a bit of a departure from UK-based Nothing’s previous glass-clad transparent designs. It still has a touch of those elements but only in the camera island at the top, with the rest of the body now solid aluminium – a rare sight in the world of Android phones. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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