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03.11.2026 09:25:45
Nur die Notenbanken kaufen massiv Gold
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Die Zentralbanken haben ihre Goldkäufe im dritten Quartal deutlich ausgeweitet. Während die Nachfrage nach Barren und Münzen zurückging, kehrten die Anleger bei Gold-ETF nach den Abflüssen im Vorquartal wieder zurück.
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