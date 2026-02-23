Erdgaspreis - Natural Gas

3,02
USD
-0,03
-0,85 %
23.02.2026 15:59:56

NYC Is Under Two Feet Of Snow — Bettors Are Pricing In A Historic Blizzard, US Natural Gas Spikes

This article NYC Is Under Two Feet Of Snow — Bettors Are Pricing In A Historic Blizzard, US Natural Gas Spikes originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Erdgaspreis - Natural Gas 3,02 -0,03 -0,85

17:57 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Zoll-Chaos: ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
