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30.03.2026 10:01:04
OCBC, local bullion dealers see surge in gold demand despite safe-haven role being tested
Strong investor participation in Singapore and broader Asia suggests metal’s long-term role as a hedge continuesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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