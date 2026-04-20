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20.04.2026 12:31:39
OCBC and partners launch South-east Asia’s first on-chain tokenised physical gold fund
Institutional and corporate accredited investors can subscribe to the token using stablecoins or fiat currenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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