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07.05.2026 20:05:00
Occidental Just Stopped Hedging Oil at $76. Here's What That Bet Means for OXY Investors.
Oil prices have been hyper-volatile this year. Brent crude, the global oil benchmark, started this year at around $60 a barrel. It doubled at one point before trending back down below $100 a barrel more recently. Many oil companies use hedges to help mitigate the impact of oil price volatility on their earnings. However, oil price hedges acted as a headwind to oil industry profits during the first quarter, including for Occidental Petroleum (NYSE: OXY). As a result, Occidental doesn't plan to add any more hedges this year. Here's what it means for investors in the oil stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,27
|-3,10
|-3,00
|Ölpreis (WTI)
|95,42
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