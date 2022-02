Öl: Neues Milliardenprojekt von Dividendenperle TotalEnergies

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Preise für Erdöl treten heute auf der Stelle. Doch die 90 Dollar scheinen fest im Visier von WTI-Öl sein. Die Investitionen in neue Projekte wurden von den Erdölmultis in den vergangenen Jahren zurückgefahren. Doch heute geht ein neues Großprojekt ans Netz.Ein milliardenschweres Projekt zur Förderung von Erdöl in Uganda und Tansania unter Beteiligung des französischen Ölriesen TotalEnergies (kurz: Total) ist gestartet. In Kampala habe es dazu eine Eröffnungszeremonie gegeben, teilte der in Paris ansässige Konzern mit. Total hält an dem Vorhaben mit rund 57 Prozent den größten Anteil. Auch beteiligt sind die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) mit einem Anteil von rund 28 Prozent und die Uganda National Oil Company (UNOC) mit etwa 15 Prozent. Das Investitionsvolumen beträgt Total zufolge insgesamt etwa 10 Milliarden US-Dollar (8,9 Milliarden Euro).Das Öl soll in einer neuen, 1.445 Kilometer langen Pipeline von Ölfeldern in der Nähe des Albertsees im Westen Ugandas durch Tansania bis zum Indischen Ozean gebracht und von dem tansanischen Hafen Tanga aus verschifft werden. Man hofft auf eine Fördermenge von 230.000 Barrel pro Tag. Bereits 2025 soll das erste Öl exportiert werden.Total teilte außerdem mit, sich für die Biodiversität in der Region einsetzen zu wollen. Im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Nichtregierungsorganisationen gefordert, das Projekt nicht zu finanzieren. Umweltschützer warnten vor einer Verschmutzung ugandischer Seen und einer möglichen Zerstörung der Lebensräume seltener Tierarten