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24.11.2026 16:08:00
Öl: Preise stabilisieren sich sich nach Vortagsverlusten
Vorsichtiger Optimismus bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran hat die Ölpreise zuletzt fallen lassen. Nun zeichnet sich ein erneuter Anstieg beim Brent-Preis ab – die Lage bleibt unsicher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|90,06
|-1,34
|-1,47
|Ölpreis (WTI)
|80,54
|-1,51
|-1,84