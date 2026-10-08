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08.10.2026 13:28:00
Öl- und Gaspreise ziehen deutlich an - Sorge vor neuen US-Angriffen in Iran
Befürchtungen einer erneuten Eskalation am Persischen Golf treiben die Preise für Öl und Gas weiter in die Höhe. Für viele private Haushalte dürfte es teuer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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