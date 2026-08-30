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30.08.2026 15:52:20
Öl-Deal mit Venezuela: Trump verspricht billiges Benzin
Die USA sichern sich riesige Ölvorkommen in Venezuela. Damit will die US-Regierung auch die Autofahrer besänftigen. Seit Ausbruch des Iran-Kriegs sind die Treibstoffpreise deutlich gestiegenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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