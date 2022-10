Öl-Lieferung nicht unterbrochen: Leck in Druschba-Pipeline in Polen entdeckt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Zahl von Störungen an Öl - und Gas-Pipelines nimmt zuletzt zu. Nun entdeckt der Betreiber der Druschba-Ölpipeline in Polen ein Leck. Laut polnischen Behörden spielt Sabotage wohl keine Rolle. Der russische Betreiber will weiterhin Öl nach Polen pumpen.