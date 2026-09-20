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20.09.2026 09:27:13
Öl-Poker in Caracas: Trumps Hoffnungsträger in Venezuela ist ein Krypto-Milliardär
Coinbase-Mitbegründer Ehrsam weitet seine Aktivitäten auf das Ölgeschäft in Venezuela aus. Als politisch gut vernetzter Investor will er in Caracas die marode Industrie neu beleben. Doch politische Vetternwirtschaft und mangelnde Erfahrung machen den Coup zur Risikowette.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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