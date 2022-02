Öl-Rally sei Dank: Exxon verdient so gut wie seit 2014 nicht mehr

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Ölpreis (WTI) hat nach wie vor die 90 Dollar im Visier. Das lässt die Gewinne bei den großen Ölkonzernen sprudeln. Jüngstes Beispiel: ExxonMobil, vor etwas neun Jahren noch der teuerste Konzern der Welt, kann heute mit starken Zahlen glänzen.Nach herben Verlusten zu Beginn der Corona-Pandemie verdient der größte US-Ölkonzern ExxonMobil wieder glänzend. 2021 machte das Unternehmen laut eigener Mitteilung einen Nettogewinn von 23 Milliarden US-Dollar und erzielte damit das beste Jahresergebnis seit 2014. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um fast 60 Prozent auf 285,6 Milliarden Dollar zu.Nachdem die Corona-Krise den globalen Energiebedarf zunächst stark gedämpft hatte, profitierte Exxon nun kräftig vom Anstieg der Ölpreise. Im Schlussquartal wies die Bilanz einen Überschuss von 8,9 Milliarden Dollar auf. Vor einem Jahr hatten hohe Abschreibungen Exxon ein Minus von mehr als 20 Milliarden Dollar im Quartal und den höchsten Jahresverlust seit über vier Jahrzehnten eingebrockt.Der Ölriese hatte seine Ausgaben in der Pandemie stark gedrosselt, doch mit den jüngsten Milliardengewinnen im Rücken sollen die Investitionen wieder kräftig steigen. Exxon kündigte bereits ein bis zu zehn Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an, das im laufenden Quartal beginnen soll. Der Geschäftsbericht übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie legte vorbörslich zu.Die Aktie von ExxonMobil befindet sich seit dem Corona-Tief in einem stabilen Aufwärtstrend. Das Papier ist mittlerweile wieder im Bereich der Hochs aus den Jahren 2018 und 2019 angekommen. Die starken Zahlen im Rücken sollte das Papier allerdings seinen Aufwärtstrend fortsetzen und das Allzeithoch von Ende 2016 angreifen. Investierte Anleger bleiben an Bord und lassen ihre Gewinne laufen. Wenn der Ölpreis mitspielt, sind auch Kurse jenseits der 100-Dollar-Marke wieder im Bereich des Möglichen.