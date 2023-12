Öl-Verbund OPEC+ verhandelt über Fördermengen

WIEN (dpa-AFX) - Das internationale Ölkartell Opec+ berät am Donnerstag über eine mögliche weitere Drosselung der Fördermengen. Die Verschiebung der Sitzung um einige Tage und Berichte über Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe hatten Ölpreise in den vergangenen Tagen unter Druck gesetzt. Marktteilnehmer äußerten Zweifel daran, dass der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Produzentenverband in der Lage ist, ein Überangebot zu verhindern. Zuletzt stiegen die Ölpreise jedoch wieder leicht an - auf 81,89 Dollar für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent und auf 76,73 Dollar für die US-Sorte WTI.

Das Online-Treffen auf Ministerebene findet am Eröffnungstag der Weltklimakonferenz (COP28) statt. Das UN-Umweltprogramm (UNEP) hatte vor der Konferenz in Dubai darauf hingewiesen, die weltweit geplanten Fördermengen an Öl , Gas und Kohle lägen weiterhin deutlich über dem Niveau, das mit der Eindämmung des Klimawandels vereinbar wäre.

/al/DP/nas