19.02.2026 16:23:24
Öl wird teurer: Iran-Krise durchkreuzt Trumps 50-Dollar-Versprechen
Statt sinkender Spritpreise wächst die Unsicherheit: Die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran lässt den Ölpreis steigen – und stellt Trumps Ziel von 50 Dollar je Barrel zunehmend infrage. Dabei sprechen volle Lager und ein Überangebot eigentlich gegen einen dauerhaften Preisschub.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
