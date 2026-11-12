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12.11.2026 06:08:52
Ölkonzern Exxon Mobil geht rechtlich gegen CO2-Regeln der EU vor
Hintergrund ist das Netto-Null-Industrie-Gesetz mit dem große Öl- und Gasunternehmen bis 2030 zum Aufbau von Speicherkapazitäten für Kohlendioxid beitragen sollenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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