|Nahost-Konflikt im Blick
|
08.09.2026 16:08:00
Ölmarkt zeigt sich robust: Warum der Ölpreis laut IEA-Ökonom überraschend resilient ist
"Wenn uns jemand gesagt hätte, dass es eine sechsmonatige Krise geben würde, die die Straße von Hormuz weitgehend blockieren würde, und dass der Ölpreis nach sechs Monaten im 90-Dollar-Bereich liegen würde, wären wir skeptisch gewesen", so der IEA-Ökonom im Rahmen der jährlichen Botschafterkonferenz in Wien. Einer der Hauptgründe sei gewesen, dass man mit einem erheblichen Überangebot an Öl in diese Krise gegangen sei. Die Lagerbestände seien daher sehr hoch gewesen. Jene Lagerbestände seien abgebaut worden, "auch dank der historischen Vereinbarung der IEA-Mitgliedsländer, 400 Millionen Barrel Öl auf den Markt zu bringen", so Gould. Im März verkündete die IEA mit Sitz in Paris die bis dato größte koordinierte Freigabe von Ölreserven seit der Gründung der Agentur.
Deutlich niedrigere Importe Chinas
Weiters hätten die Alternativrouten "auf dem oberen Niveau unserer Erwartungen" funktioniert. Man hätte die angekündigten Kapazitäten gekannt, aber noch nie Durchflussmengen in dieser Größenordnung gesehen. "Es war nicht ganz klar, wie gut sie funktionieren würden", sagte Gould. Die Alternativrouten, die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien sowie die Pipeline nach Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hätten sich äußerst gut bewährt. Ein weiterer Grund dafür, dass die Preisbewegungen relativ moderat ausgefallen seien, sei ein erhöhtes Angebot von mehreren exportierenden Staaten gewesen.
Der mit Abstand wichtigste Aspekt der Reaktionen auf diese Krise sei jedoch auf der Nachfrageseite gelegen, konkret bei China. Die chinesischen Rohölimporte seien dramatisch zurückgegangen, was eine global stark niedrigere Nachfrage bedeutete. Das sei durchaus überraschend gewesen. "Ich bin auf niemanden gestoßen, der damit gerechnet hätte, dass China seine Rohölimporte um fünf Mio. Barrel pro Tag drosseln könnte", so Gould. Das liege einerseits daran, dass sie auf ihre Lagerbestände zurückgreifen, andererseits aber auch daran, "dass sie auf der inländischen Nachfrageseite eine unglaubliche Flexibilität an den Tag gelegt haben". Außerdem habe sich China mit Investitionen in die Elektrifizierung gewisse Optionen hinsichtlich des Energieverbrauchs gesichert. Darin liege eine wichtige strategische Lehre für Europa.
flof/bel
WEB http://www.iea.org/
Weitere Links:
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|93,02
|1,54
|1,68
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.