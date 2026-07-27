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27.07.2026 07:33:00
Ölpreis: Angriffspause der USA in Iran drückt Notierung unter 90 Dollar
Die USA haben die Angriffe auf Iran ausgesetzt, in der Folge gab die Rohölnotierung nach. Beobachter sagen, auch ein hoher Ölpreis zwinge zur Deeskalation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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