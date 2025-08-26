Riskoscheu 26.08.2025 10:33:39

Ölpreis-Anstieg gestoppt: Warum die Preise jetzt wieder fallen

Die Ölpreise haben am Dienstag nach ihrem Anstieg der vergangenen vier Handelstage vorerst etwas zurückgesetzt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 68,28 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 57 Cent auf 64,23 Dollar.

Insgesamt scheuten Investoren am Dienstag Risiken an den Finanzmärkten. Hintergrund ist der Eingriff des US-Präsidenten Donald in die Personalpolitik der US-Notenbank Fed und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Cook macht allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde.

Am Ölmarkt bleibt zudem die aggressive US-Zollpolitik ein bestimmendes Thema. Am Mittwoch treten zusätzlichen US-Strafzölle von 25 Prozent gegen Indien in Kraft, weil das Land noch immer viel Öl aus Russland bezieht. Insgesamt werden damit dann 50 Prozent sein.

Sollten die USA die Verdoppelung der indischen Zölle umsetzten, könnte der Markt die russischen Handelsströme erneut infrage stellen, sagte Rohstoffexperte Robert Rennie von der australischen Westpac Banking Corp. Dann könnte es auch kurzfristig einen Anstieg der Ölpreise in Richtung 70 US-Dollar geben.

Nach Einschätzung des Experten Rennie hat der Markt zudem die jüngste Welle ukrainischer Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur im Blick. Zuletzt hatte Drohnenangriffe mehrfach Schäden an russischen Ölraffinerien verursacht.

/jkr/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

