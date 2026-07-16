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16.07.2026 22:53:54
Ölpreis belastet United Airlines: Starke TSMC-Zahlen können Tech-Ausverkauf an Wall Street nicht stoppen
Anhaltende Spannungen im Iran-Konflikt sowie Zweifel an immer höheren KI-Investitionen drücken die Stimmung der Anleger. Bei den Einzelwerten fliegt United Airlines zunehmend aus den Depots. Die Fluggesellschaft rechnet mit fast sechs Milliarden Dollar höheren Kerosinkosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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